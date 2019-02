Le aziende svizzere sono meno ottimiste riguardo al futuro: l'indicatore sulla situazione degli affari calcolato dal Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF) è sceso in gennaio a 26,65 punti, 1,76 punti in meno di dicembre.

L'indicatore è comunque ancora sopra al livello dal settembre 2011, emerge dai dati pubblicati oggi dal KOF sul suo sito internet. Le informazioni vengono raccolte sulla base di un sondaggio condotto fra 4500 imprese.

"Le aziende percepiscono sempre più spesso il vento contrario", commentano gli specialisti zurighesi in un comunicato. Tuttavia la fiducia rimane elevata e la situazione può essere descritta come buona.

Nel ramo alberghiero e della ristorazione le condizioni sono mutate solo di poco e le prospettive vengono giudicate in modo positivo. Invece per il settore finanziario e assicurativo le prospettive non sono più così favorevoli come alla fine del 2018.

Neuer Inhalt Horizontal Line