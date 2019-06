Molte imprese svizzere temono un peggioramento del morale di pagamento: stando a un sondaggio dalla società d'incasso Intrum, il 27% delle aziende interrogate si attende presto un rischio di credito più elevato, a fronte del 7% di un anno fa.

Un terzo delle ditte motiva l'atteso aumento delle fatture non pagate con un temuto rallentamento congiunturale nei prossimi due anni, o è addirittura convinto che la Svizzera si trovi già ora in una fase di recessione, indica Intrum in un comunicato diramato oggi.

In base allo "European Payment Report 2019" della società d'incasso zurighese le società elvetiche perdono ogni anno quasi il 4% del proprio fatturato in seguito a perdite legate ai crediti. Questa quota si situa nettamente al di sopra della media dei concorrenti europei. Le ragioni per il cattivo morale di pagamento sono difficoltà economiche dei debitori oppure la posticipazione intenzionale dei pagamenti oppure ancora disattenzioni.

In effetti, i privati saldano le proprie fatture mediamente dopo 28 giorni (30 nel 2018), le aziende dopo 35 giorni (34) e il settore pubblico dopo 42 giorni (44).

