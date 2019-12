Pure l'anno prossimo, anche se i prezzi delle azioni sono elevati e l'economia mostrerà probabilmente solo una crescita debole, il mercato azionario promette le migliori opportunità di profitto, non da ultimo a causa dei tassi di interesse persistentemente bassi.

Il 2019 è stato uno dei migliori anni di sempre per gli investimenti azionari. Nonostante l'indebolimento dell'economia, l'indice dei valori guida Swiss Market Index (SMI) è recentemente salito a nuovi livelli record, raggiungendo oggi stesso un valore primato intraday, e dall'inizio dell'anno ha guadagnato circa il 27%. Le banche centrali sono le principali responsabili di questo trend, avendo allentato la loro politica monetaria per lottare contro la recessione.

E questo fattore continuerà a valere, ritengono, senza eccezioni, gli analisti. L'innalzamento dei tassi di interesse non è affatto in vista e pertanto non vi è ancora un'alternativa alle azioni. Di certo questa non verrà dalle obbligazioni né dal mercato immobiliare, sempre più surriscaldato. I guadagni del 2020 saranno tuttavia meno cospicui: gli specialisti prevedono una crescita del 10% al massimo.

