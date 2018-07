Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 luglio 2018 19.40 27 luglio 2018 - 19:40

Per le nozze dei colossi Fox e Walt Disney mancano ancora i via libera delle autorità di una decina di paesi (foto simbolica).

Gli azionisti di Fox e Walt Disney dicono sì alle nozze da 71,3 miliardi di dollari (70,8 miliardi di franchi) fra i due colossi, rimuovendo un altro ostacolo a un accordo destinato a cambiare l'industria dei media e dell'intrattenimento.

Un matrimonio che unisce Topolino ai Simpsons, e che consente a Disney di ampliare il proprio portafoglio di supereroi come X-Men e Avatar.

Il via libera degli azionisti non è però l'ultimo tassello di un puzzle incrociato su più continenti. Anche se il Dipartimento di giustizia degli Usa ha detto sì alle nozze, mancano infatti ancora all'appello i via libera delle autorità di una decina di paesi. E resta aperta la partita per Sky, di cui Rupert Murdoch ha una quota e un'offerta in campo per acquistare la parte restante.

