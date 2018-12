Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

5 dicembre 2018

Bâloise intende continuare a rimanere indipendente: lo afferma il presidente della direzione Gert De Winter, pur ammettendo di essere cosciente che la compagnia assicurativa è considerata già da tempo dal mercato "una bella promessa sposa sul Reno".

Uno scenario in cui un azionista attivo richieda una fusione, per esempio con Helvetia o con la tedesca Ergo, "non è sul tavolo", afferma il CEO in un'intervista pubblicata oggi da Finanz und Wirtschaft. Nel caso - solo ipotetico - che Bâloise dovesse scegliere fra una delle due società citate De Winter riterrebbe opportuno unirsi a Helvetia, per rafforzarsi sul mercato svizzero.

Non è in discussione nemmeno l'acquisto di una banca svizzera, ha proseguito il manager 52enne belga. Bâloise può contare infatti su Allfinanz e su collaborazioni con Banca Cler e con la Banca cantonale di Basilea Campagna.

