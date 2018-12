Bâloise crea reparto IT e nomina nuovo direttore

Nuova divisione IT alla Bâloise (foto d'archivio)

L'assicuratore Bâloise ha creato una nuova divisione denominata "Group IT", che sarà diretta dal primo febbraio da Alexander Bockelmann, in qualità di direttore tecnico, o Chief Technology Officer (CTO). Quest'ultimo diventerà anche membro della direzione.

Bockelmann risponderà direttamente al direttore generale Gert De Winter, indica in un comunicato odierno il gruppo assicurativo basilese.

Dal 2013 a oggi il manager ha lavorato per Uniqa Insurance Group, terminando la sua esperienza in seno all'azienda con il ruolo di direttore digitale. In precedenza, Bockelmann ha ricoperto incarichi anche presso Allianz e Boston Consulting Group.

La combinazione di informatica e tecnologia sarà "determinante" per il successo di Bâloise, motivo per cui il nuovo comparto "Group IT" avrà un'importanza strategica, precisa il comunicato. La divisione si aggiunge agli attuali dipartimenti Finanze, Svizzera, Asset Management e Corporate Center.

