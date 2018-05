Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 maggio 2018 21.05 15 maggio 2018 - 21:05

Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha confermato questa sera a Sofia che non parteciperà al summit Ue-Balcani occidentali in programma giovedì nella capitale bulgara, a causa della presenza del Kosovo, del quale Madrid non riconosce l'indipendenza dalla Serbia.

In una conferenza stampa congiunta con il premier della Bulgaria Boyko Borissov, Rajoy ha detto di aver parlato con il collega delle "possibilità di approfondire i rapporti bilaterali tra Spagna e Bulgaria", aggiungendo che "quello che preoccupa è l'instabilità nel Medio Oriente e il ritiro degli Usa dall'accordo nucleare con l'Iran".

Il premier spagnolo ha rilevato che appoggia gli sforzi del governo bulgaro a sostegno dei Balcani occidentali e che la dichiarazione dei leader dell'Ue riguardante i paesi della regione che sarà approvata nel corso del summit è "sufficientemente neutrale", e la Spagna la appoggerà.

Gli altri quattro paesi Ue che, insieme alla Spagna, non riconoscono l'indipendenza di Pristina - Grecia, Romania, Cipro e Slovacchia - saranno invece presenti al summit a Sofia con i rispettivi premier. La posizione di Madrid è legata ai possibili effetti che il riconoscimento del Kosovo potrebbe avere sull'indipendenza della Catalogna. Domani Rajoy prenderà parte nel pranzo di lavoro dei leader dei 28.

Neuer Inhalt Horizontal Line