Questo contenuto è stato pubblicato il 28 agosto 2018 9.28 28 agosto 2018 - 09:28

Baloise ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 269,7 milioni di franchi, il 9,8% in meno dello stesso periodo del 2017. A pesare, per 32,4 milioni, è stato un rafforzamento delle riserve negli affari di responsabilità civile in Germania.

Gli analisti contattati dall'agenzia AWP si attendevano in media un utile di 284,2 milioni.

Da parte sua il giro d'affari è diminuito del 3,6% a 5,47 miliardi a causa della politica di sottoscrizione più restrittiva nell'assicurazione vita tradizionale, spiega il gruppo assicurativo renano in un comunicato diramato oggi.

Nel ramo vita la raccolta premi è scesa dell'8,7% a 2,20 miliardi di franchi mentre l'utile prima dei costi di finanziamento e delle imposte è cresciuto del 68,6% a 193,6 milioni, grazie soprattutto a tassi d'interesse più stabili che hanno ridotto la necessità di accrescere le riserve.

Nel ramo non vita la raccolta premi è invece salita del 5,2% a 2,26 miliardi, per un utile operativo di 145,1 milioni (-44,4%). La combined ratio, ossia il rapporto tra i costi dei sinistri e altre spese rispetto ai premi, è peggiorata di 4,4 punti percentuali al 94,1%. Senza l'effetto straordinario in Germania il tasso avrebbe raggiunto il 91,1%, quindi nella forchetta del 90-95% cui ambiva Baloise.

Da parte sua Baloise Bank Soba ha realizzato un utile netto di 13,7 milioni di franchi, il 3,2% in più di dodici mesi prima. I mandati di amministrazione patrimoniale e di consulenza sono stati oltre 2'000, pari a una progressione del 27% rispetto alla fine del 2017. Il risultato delle operazioni su interessi è migliorato del 3,1% a 39,7 milioni.

Il presidente della direzione Gert De Winter, citato nella nota, si dice fiducioso per la seconda metà dell'anno.

