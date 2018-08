Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 agosto 2018 11.22 27 agosto 2018 - 11:22

Buon primo semestre per BancoStato

Affari in crescita nel primo semestre per BancaStato: l'istituto cantonale ticinese ha realizzato ricavi per 109 milioni di franchi (+4% su base annua), un risultato operativo di 39 milioni (+7%) e un utile consolidato di 31 milioni (+9%).

Nello spazio di sei mesi il totale della cifra di bilancio è cresciuto di 515 milioni e supera i 14 miliardi, informa la società in un comunicato odierno. Ciò è dovuto in particolar modo al sensibile aumento dei crediti ipotecari, che oltrepassano la quota dei 9 miliardi (+4%). I patrimoni gestiti si attestano a quasi 16 miliardi (+1%).

L'azienda non esita a parlare di "sei mesi da incorniciare". "Siamo naturalmente molto soddisfatti del primo semestre 2018", commenta il presidente della direzione generale Fabrizio Cieslakiewicz, citato nella nota. "I risultati rinnovano quelli ottenuti negli ultimi anni e ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta".

Salvo imprevisti, BancaStato prevede che il secondo semestre 2018 mostrerà un andamento anaolgo a quello della prima parte dell'anno.

