Chi all'estero paga con una carta di credito di una cosiddetta banca-smartphone si vedrà probabilmente addebitate molte meno spese che con le tessere di un classico istituto.

È quanto emerge da uno studio del portale di comparazione Moneyland, che invita però a non rinunciare del tutto ai metodi tradizionali.

Nella ricerca pubblicata oggi sono stati confrontati i costi di vari tipi di carte di credito e di debito. Il dato più rilevante è che le banche-smartphone - ovvero gli istituti che offrono ogni prestazione tramite una app del telefonino - risultano quasi sempre più convenienti, indipendentemente dal numero di utilizzi della tessera.

A livello di acquisti la miglior prestazione è stata fornita dalla banca-smartphone svizzera Neon, si legge in un comunicato di Moneyland che accompagna lo studio. La società ha da poco comunicato di non fatturare più spese di gestione per le valute estere. Poco più cari risultano i servizi delle britanniche Transferwise e Revolut.

Un po' più care sono le cosiddette carte di credito gratuite, ad esempio quelle di Migros e Coop, mentre le più dispendiose in assoluto per gli acquisti all'estero risultano le tessere standard delle grandi banche, come Raiffeisen, UBS e Credit Suisse. Le differenze, per gli utilizzatori frequenti, possono portare a risparmi fino a 500 franchi all'anno, viene sottolineato da Moneyland.

Le carte delle banche-smartphone risultano anche vantaggiose per il prelievo di contanti all'estero. I conti bancari tradizionali rimangono comunque essenziali: Transferwise e Revolut ad esempio non dispongono di un codice IBAN, e non possono quindi essere usati per il versamento del salario. Anche le carte di credito classiche restano fondamentali per viaggi all'estero, poiché in alcuni Paesi le tessere delle banche-smartphone possono non essere accettate.

