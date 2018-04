Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 aprile 2018 16.15 24 aprile 2018 - 16:15

Centinaia di persone, membri di movimenti sindacali, famigliari e cittadini comuni, si sono raccolti oggi a Savar, località alla periferia della capitale del Bangladesh, Dacca, dove esattamente cinque anni fa crollò improvvisamente il Rana Plaza.

Morirono 1136 persone e altre 2438 rimasero ferite. Si trattò del più grave incidente in termine di vittime mai registrato al mondo nell'ambito dell'industria tessile, che mise in luce le precarie condizioni di lavoro e lo sfruttamento del personale grazie a cui il Bangladesh è fra i Paesi più competitivi in termini di prezzi.

Come già avvenuto negli anni passati, la folla ha deposto omaggi floreali davanti allo Shaheed Bedi, scultura commemorativa della tragedia con due mani che reggono una falce ed un martello allusive alla lotta dei lavoratori per i loro diritti. Molti dei famigliari, in lacrime, hanno rinnovato la loro richiesta di dure pene per i colpevoli dell'accaduto ed in particolare per il proprietario dell'edificio, Sohel Rana.

