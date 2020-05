Dal barometro del KOF arriva l'ennesima conferma di una grave recessione in Svizzera.

L'impatto del coronavirus sull'economia elvetica ha fatto sprofondare il barometro del Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo (KOF), che a maggio ha toccato il punto più basso di sempre.

L'indicatore si è stabilito a 53,2 punti, ovvero 6,5 in meno del mese precedente. Per gli autori, la recessione è "marcata".

Come in aprile, recita un comunicato odierno, il settore manifatturiero ha trascinato verso il basso il barometro, soprattutto a causa degli ostacoli alla produzione. Pure la domanda dall'estero ha contribuito fortemente al calo. I consumi privati e la costruzione hanno al contrario sostenuto il risultato.

Lo sviluppo negativo del manifatturiero è da far risalire all'andamento dell'industria metallurgica, tessile, elettrica e alla costruzione di macchinari. L'industria della carta e della stampa paiono invece dare timidi segnali di ripresa.

La caduta registrata negli ultimi tre mesi, provocata dalla pandemia di Covid-19 e dal conseguente lockdown introdotto per arginarla, non ha eguali. È in effetti più pronunciata anche di quella inscenata dalla crisi finanziaria del 2008-09.

Il barometro si è praticamente dimezzato dall'inizio dell'anno. Perlomeno, questo mese il tonfo è stato meno fragoroso che in aprile, quando erano evaporati oltre 28 punti.

L'elevata incertezza che contraddistingue il periodo si è nuovamente manifestata nelle forti fluttuazioni delle previsioni formulate dagli esperti. I vari specialisti contattati dall'agenzia finanziaria AWP si aspettavano infatti un valore oscillante fra i 52,0 e i 75,0 punti, una forchetta decisamente ampia.

Il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo presenta il suo barometro - pubblicato sin dagli anni 70 del secolo scorso - come un indicatore che anticipa l'evoluzione dell'economia. Si compone di diversi dati: attualmente comprende centinaia di sottoindicatori.

