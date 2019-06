Partenza ai vertici di Barry Callebaut: il direttore operativo e membro del comitato esecutivo Dirk Poelman lascerà le sue cariche alla fine di agosto al termine dell'esercizio 2018/2019.

Dal primo di settembre sarà sostituito dal francese Olivier Delaunay, che occupa già un posto di responsabilità in seno al fabbricante zurighese di cioccolato.

Poelman ha lavorato durante 35 anni per Barry Callebaut, indica una nota odierna della società zurighese. Dal canto suo, Delaunay è attualmente vicepresidente dell'organizzazione delle operazioni e della catena di approvvigionamento per la regione Europa, Medio Oriente e Africa. Aveva raggiunto Barry Callebaut nel 2012 dopo aver lavorato per il gigante dell'agroalimentare Danone.

