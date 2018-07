Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 luglio 2018 8.34 30 luglio 2018 - 08:34

Baselworld non si dà per vinta: la più grande fiera al mondo del settore orologiero continua a contare sulla partecipazione di Swatch, nonostante l'abbandono annunciato ieri da Nick Hayek, numero uno del gruppo di Bienne (BE).

"Ci sforzeremo di farli tornare", afferma il nuovo direttore della fiera renana, Michel Loris-Melikoff, in un'intervista pubblicata oggi da Le Temps. Secondo Hayek un'esposizione come Baselworld non ha più senso per Swatch, ma Loris-Melikoff non è d'accordo. "Non è quello che mi dicono altri marchi elvetici", afferma il manager, che ammette comunque la necessità di modernizzare la struttura. "Posso capire l'impazienza del gruppo, ma la decisione delude, poiché non abbiamo avuto tempo sufficiente per elaborare in dettaglio la nostra nuova idea", spiega Loris-Melikoff, che ha assunto il suo incarico il primo luglio.

A suo avviso è ancora troppo presto per sapere se l'abbandono di Swatch - numero uno al mondo del ramo - possa generare un effetto di emulazione. In tutti i casi Baselworld continuerà ad esistere. "Abbiamo 650 espositori, che sono in attesa dei cambiamenti che stiamo elaborando", puntualizza il giurista 53enne.

Neuer Inhalt Horizontal Line