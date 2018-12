Basilea: 23enne attacca cognato con martello

Escalation di violenza ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di Basilea Badischer: un 23enne svizzero nel corso di una lite con il cognato lo ha aggredito con un martello. Il giovane è poi scappato a bordo di un auto, ma è stato rintracciato e arrestato.

La lite è avvenuta attorno alle 16.30 tra la fermata del tram e l'entrata principale della stazione, indica in una nota odierna la polizia cantonale di Basilea Città. Il diverbio fra i due, inizialmente verbale, è sfociato in un violento scontro fisico. In seguito il 23enne ha ferito alla testa il cognato con un martello.

La vittima, un 30enne, è stato portato in ospedale da un passante. In seguito ha sporto denuncia, precisa il comunicato. La dinamica e i motivi della lite sono ancora oggetto di indagine da parte della polizia.

Neuer Inhalt Horizontal Line