Un 19enne è rimasto gravemente ferito la notte scorsa a Basilea, vittima di un accoltellamento.

Intorno alle 03.30 il giovane si è brevemente allontanato dal gruppo di amici con cui si trovava nella zona del centro e quando è tornato presentava ferite che hanno reso necessario il ricovero d'urgenza in ospedale, riferisce la procura renana.

La polizia si è messa alla caccia di due uomini che erano stati visti scappare dal luogo del fatto di sangue. Gli agenti sono poi riusciti ad arrestarli: i fermati sono un 21enne somalo e un 18enne etiope.

Non sono ancora noti la dinamica precisa e i retroscena dei fatti. Per far luce sull'accaduto gli inquirenti hanno lanciato un appello a eventuali testimoni.

