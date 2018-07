Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 luglio 2018 11.48 28 luglio 2018 - 11:48

Un 41enne è morto la notte scorsa a Basilea in seguito alle ferite riportate in un'aggressione. La polizia ha arrestato tre sospetti. I motivi del gesto non sono ancora noti.

L'uomo si era da poco seduto su una gradinata sulle sponde del Reno vicino ad un gruppo di persone, quando intorno alle 00.45 è stato picchiato contemporaneamente da diversi sconosciuti, che sono poi fuggiti, informa un comunicato odierno del Ministero pubblico basilese. Un'ambulanza ha trasportato lo sventurato all'ospedale, dove è deceduto.

Tre cittadini portoghesi sono stati arrestati. Sono sospettati di aver partecipato all'aggressione. Sul caso è stata aperta un'inchiesta.

