Spacciandosi per un ispettore capo di polizia, un truffatore è riuscito a spillare 30'000 franchi ad una donna di 79 anni a Basilea. Lo riferisce oggi un comunicato della procura di Basilea Città.

La vittima è stata contatta telefonicamente diverse volte dal sedicente commissario e avvertita che era nel mirino di alcuni scassinatori. Per proteggerla sarebbe stata sorvegliata da due poliziotti, ma non doveva parlarne con nessuno.

In seguito le è stato chiesto con insistenza di preparare i soldi che aveva in casa e deporli in un posto dove la polizia sarebbe passata a prenderli per metterli al sicuro.

La pensionata ha seguito la richiesta e si è recata a in una stradina (Bruderholzweg) di un quartiere periferico per depositare il denaro accanto a un bidone della spazzatura.

Poiché all'ultimo le erano sorti dei dubbi, non ha depositato l'intero importo di 50'000 franchi ma "solo" 30'000 franchi, spiega la nota odierna.

