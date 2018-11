Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 novembre 2018 19.43 24 novembre 2018 - 19:43

Molto lavoro per la polizia.

Circa 30 persone hanno partecipato oggi a una manifestazione autorizzata dell'estrema destra a Basilea: la riunione ha fatto scendere in piazza circa 300 estremisti di sinistra, per una dimostrazione non autorizzata.

Fra le parti si è inserita la polizia e vi sono state anche delle piccole scaramucce. Stando a quando indicato dalle forze dell'ordine si registrano due feriti leggeri fra i manifestanti. Circa 200 persone sono state controllate: due di loro sono state temporaneamente fermate.

Nel tardo pomeriggio si è tenuto anche un evento politico con circa 1000 persone: promosso dai giovani socialisti, ha attirato anche esponenti di altri partiti, pure borghesi. I discorsi si sono concentrati nella condanna di il razzismo e antisemitismo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano