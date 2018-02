Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 febbraio 2018 19.37 03 febbraio 2018 - 19:37

Oltre 1000 persone hanno manifestato oggi a Basilea contro gli attacchi militari della Turchia nella regione di Afrine, nel nord della Siria. Dieci partecipanti sono stati fermati per aver portato oggetti sospetti o per essersi comportati in modo non cooperativo.

La manifestazione autorizzata, organizzata da un'alleanza di gruppi locali, si è svolta nel pomeriggio senza grossi problemi, informa un comunicato del Dipartimento di giustizia e sicurezza di Basilea Città. I partecipanti hanno marciato con bandiere colorate, musica e scandendo slogan.

La recente escalation della guerra in Siria, e in particolare il bombardamento di Afrin nel nord-ovest del Paese, preoccupa molte persone a Basilea, si leggeva nell'invito a partecipare all'evento odierno. Nel corso della settimana, nella città si erano già svolti diversi altri raduni minori.

Oltre alla manifestazione autorizzata, gruppi di estrema sinistra avevano invitato a partecipare a una seconda dimostrazione non autorizzata, precisa la nota. Per questo motivo la polizia ha marcato presenza lungo il percorso e ha controllato diverse persone.

I dieci partecipanti fermati sono stati portati alla stazione di polizia e sottoposti a un controllo più approfondito prima di essere rilasciati.

