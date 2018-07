Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 luglio 2018 17.01 30 luglio 2018 - 17:01

Il rogo scoppiato venerdì pomeriggio in un deposito di vecchie traversine ferroviarie nel porto di Basilea è completamente spento. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso sabato in serata. Al momento non è ancora nota la causa dell'incendio.

Le attività nel porto di Basilea, tranne nel luogo dove si è verificato l'incendio, oggi sono riprese normalmente, ha indicato all'agenzia Keystone-ATS la Rhenus Alpina, l'azienda logistica interessata dal rogo.

L'incendio, che ha distrutto circa 2000 tonnellate di traversine depositate all'aria aperta e reso inutilizzabili altre 2000, ha provocato danni anche a una gru. Il Ministero pubblico basilese ha aperto un'inchiesta per determinare le cause.

