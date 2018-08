Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 agosto 2018 9.16 11 agosto 2018 - 09:16

Un dipendente dell'università di Basilea è morto ieri nel museo di farmaceutica dopo un contatto con una sostanza tossica. La polizia cantonale ha escluso l'intervento di terzi.

I soccorritori giunti sul posto hanno solo potuto constatare la morte dell'uomo. L'accesso al museo e le via adiacenti sono state temporaneamente bloccate. Ma la procura basilese ha precisato che in nessun momento c'è stato pericolo per la popolazione o l'ambiente.

