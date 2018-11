Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

C'è l'accordo per il governo in Baviera, dove la Csu e i Freie Waehler (Liberi elettori) hanno trovato stasera un'intesa per creare una coalizione, a tre settimane dalle elezioni. L'accordo fra i leader Markus Soeder e Hubert Aiwanger era atteso per stasera.

"Ci siamo", ha affermato il presidente in pectore del Land, Soeder. L'intesa è stata poi confermata dal futuro alleato. Lunedì si dovrebbe firmare l'accordo e martedì Soeder dovrebbe essere rieletto presidente.

Si tratta del Land in cui si è combattuta una battaglia cruciale anche per le sorti dell'Unione (Cdu-Csu) a livello federale: i cristiano sociali, crollati al 37%, laddove nella precedente legislatura si erano affermati come sempre con la maggioranza assoluta, hanno dovuto aprire i colloqui con gli altri partiti.

Vincitori delle amministrative erano stati i Verdi, che avrebbero voluto governare, ma Soeder ha scelto una strada più semplice, alleandosi con un partito affine di centro destra.

