Questo contenuto è stato pubblicato il 23 agosto 2018 10.24 23 agosto 2018 - 10:24

Utile netto in forte aumento

La Banca cantonale vodese (BCV) ha fortemente accresciuto gli utili nel primo semestre grazie alla vendita di un immobile, che ha portato nelle casse dell'istituto 34 milioni di franchi. L'utile netto è salito del 15% a 187,6 milioni.

I ricavi sono invece calati dell'1% a 492,9 milioni di franchi e il risultato operativo del 2% a 199,8 milioni, ha comunicato oggi la seconda maggiore banca cantonale.

Nel segmento più importante, le operazioni su interesse, i ricavi sono scesi del 2% a 243 milioni. Nelle operazioni in commissione e prestazione di servizi il risultato è per contro cresciuto dell'1% a 159,4 milioni e nelle operazioni di negoziazione del 5% a 65,2 milioni di franchi.

Rispetto a fine dicembre i patrimoni amministrati sono aumentati del 2% a 87,9 miliardi, con un afflusso netto di 1,8 miliardi. La somma di bilancio ha raggiunto i 45,9 miliardi (+1%).

Gli analisti consultati dall'agenzia AWP si attendevano in media un utile netto di 189,7 milioni, un risultato operativo di 206 milioni e ricavi per 498,9 milioni.

Per l'esercizio in corso la BCV continua a mostrarsi prudente. Se la situazione economica e l'evoluzione dei mercati finanziari non peggiorano significativamente l'istituto si attende utili sui livelli degli scorsi anni.

