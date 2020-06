Un "mountainbiker" è morto sabato pomeriggio dopo essere caduto per 60 metri lungo una parete rocciosa (foto simbolica)

Un 28enne è caduto ed è morto sabato pomeriggio mentre stava scendendo in sella a una mountainbike dal massiccio dell'Hohgant nelle Alpi dell'Emmental. Il giovane ha perso l'equilibrio ed è precipitato per 60 metri lungo una parete rocciosa.

Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale bernese, precisando che il giovane faceva parte di un gruppo di tre persone. Nonostante l'immediato soccorso prestato dai suoi accompagnatori e da una passante e il trasporto in elicottero in ospedale, il 28enne è deceduto poco dopo. L'esatta dinamica dell'incidente non è chiara: il ministero pubblico regionale dell'Oberland ha avviato un'indagine.

