Oltre 550'000 spettatori hanno assistito a Berna alla nona edizione di "Rendez-vous Bundesplatz", lo spettacolo di luci e suoni proiettato sulla facciata di Palazzo federale. Quest'anno la rappresentazione era intitolata "First Step": i primi passi sulla luna.

Lo ha annunciato oggi l'organizzatore Starlight Events Sunday con soddisfazione, dopo che ieri è andata in scena l'ultima proiezione. Tuttavia, il record di spettatori dello scorso anno - 590'000 persone - non è stato raggiunto. Il freddo e le piogge di fine ottobre/inizio novembre hanno probabilmente dissuaso molti spettatori, altrimenti i numeri sarebbero stati ancora più soddisfacenti, precisa la nota.

Le rappresentazioni sulla Piazza Federale erano dedicate al primo leggendario allunaggio degli astronauti: cinquant'anni fa, nel 1969, gli americani Neil Armstrong e Buzz Aldrin della missione Apollo 11 furono i primi esseri umani a mettere piede sulla luna.

Nell'arco di nove anni, "Rendez-vous Bundesplatz" si è trasformato in un appuntamento fisso del calendario degli eventi di Berna. Circa mezzo milione di persone si sono recate di volta in volta negli scorsi anni in Piazza federale. I produttori ritengono che il successo sia legato, tra le altre cose, al fatto che l'evento è gratuito. I costi vengono coperti da sponsor e dalla città di Berna.

