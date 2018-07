Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 luglio 2018 15.04 20 luglio 2018 - 15:04

Un alpinista è morto ieri mattina nei pressi di Grindelwald (BE) mentre scendeva dallo Schreckhorn (4078 metri). Per ragioni non ancora chiarite, l'uomo è precipitato nel vuoto per diverse centinaia di metri.

Malgrado l'intervento di una squadra della Rega e del Soccorso alpino svizzero, l'alpinista è morto sul posto. Il corpo non è stato ancora identificato ufficialmente. La donna che lo accompagnava è indenne.

È stata aperta un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente, ha indicato la polizia cantonale bernese.

Neuer Inhalt Horizontal Line