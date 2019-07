Pompieri in azione stanotte sul tetto della caserma.

Brusco risveglio stanotte per i soldati alloggiati nella caserma di Berna, ubicata lungo la Papiermühlestrasse. Verso le 23.00, i pompieri sono dovuti intervenire per spegnere un incendio divampato sul tetto dello stabile, al momento in fase di ristrutturazione.

Il pronto intervento dei soccorsi, durato fino alle 02.00, ha impedito al fuoco di estendersi alla struttura dell'immobile. I danni ammontano a svariate decine di migliaia di franchi, comunicano oggi le autorità cittadine. Nessuno degli occupanti, fatti uscire dalla struttura, ha subito conseguenze.

