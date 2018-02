Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 febbraio 2018 16.17 28 febbraio 2018 - 16:17

Non c'è stato nulla da fare per uno dei quattro equini entrati la scorsa notte in autostrada.

La scorsa notte quattro cavalli sono finiti sull'autostrada A6 a Rubigen (BE). Uno di loro è stato colpito da un'auto ed è morto. Nessuna persona è invece rimasta ferita.

Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia cantonale, gli animali sono scappati dal loro recinto ed entrati in autostrada dall'uscita di Rubigen, in direzione di Berna, ma procedendo in "contromano".

I tre cavalli rimasti illesi sono stati portati presso un'area di servizio e tranquillizzati. Da lì sono stati trasportati da un privato per tornare alla loro fattoria.

Dopo l'impatto fra il veicolo e il cavallo le corsie dell'autostrada interessate sono rimaste chiuse per circa due ore. Indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'episodio sono in corso.

