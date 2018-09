Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un gatto gli taglia la strada mentre viaggia in bicicletta e si rompe costole, clavicola e scapola. È accaduto domenica al consigliere nazionale vodese Frédéric Borloz, del PLR.

Le dodici fratture ossee non sono gravi, assicura in un'intervista apparsa oggi su "24 Heures". "Ho giusto un braccio immobilizzato per salvaguardare le parti fratturate", afferma.

Secondo il giornale vodese, l'incidente si è verificato durante "un breve allenamento" con la sua bici da corsa nei pressi di St-Gingolph (VS), al confine con la Francia. Sulla riva del Rodano, un gatto si è spaventato e gli ha tagliato la strada, racconta Borloz, precisando che a 30 km/h, "la caduta è stata inevitabile".

In seguito all'incidente il politico è stato trasportato all'ospedale a Monthey (VS). Barloz, consigliere nazionale dal 2015, intende riprendere il suo lavoro di sindaco di Aigle (VD) alla fine di questa settimana.

