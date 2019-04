Il consigliere nazionale Luzi Stamm (UDC/AG) dovrà rispondere davanti alla giustizia per possesso di droga. All'inizio di marzo Stamm aveva comprato in strada a Berna un grammo di cocaina e l'aveva portata in Parlamento.

La polizia cantonale bernese ha ora denunciato il consigliere nazionale UDC alla procura. La portavoce Jolanda Egger ha confermato questa sera una notizia in tal senso apparsa sul sito online del Blick.

Stamm aveva acquistato - a suo dire - un grammo di cocaina per poco più di 40 franchi da un musicista di strada della città federale e l'aveva portata in Parlamento. La mattina successiva aveva poi contattato la polizia cantonale bernese.

Il deputato aveva dichiarato a vari media di essere scioccato che fosse così semplice procurarsi la droga nel bel mezzo della città e di aver voluto, con la sua azione, destare l'attenzione della politica sul problema.

La polizia cantonale bernese aveva aperto un'inchiesta sulla vicenda. Stamm è stato interrogato nel corso delle indagini, ha confermato Egger.

Neuer Inhalt Horizontal Line