Questo contenuto è stato pubblicato il 27 novembre 2018 17.08 27 novembre 2018 - 17:08

Tragedia sfiorata nell'Oberland bernese: un istruttore di deltaplano si è dimenticato di agganciare al velivolo il suo passeggero, un turista statunitense. Quest'ultimo si è ritrovato per due minuti a volare rimanendo appeso solamente con la forza delle sue braccia.

Come si vede in un video pubblicato oggi dallo stesso americano, entrambi si sono accorti subito dopo il decollo della dimenticanza. Il pilota ha quindi cercato il più velocemente possibile un punto di atterraggio. Dopo oltre due minuti si è arrivati all'atterraggio in quel di Unterseen, località limitrofa a Interlaken. Poco prima di arrivare a terra, il passeggero si è lasciato cadere, rompendosi il polso. Oltre a questo si è procurato uno strappo al tendine dell'avambraccio, a causa del lungo periodo passato "appeso" al deltaplano. Il turista ha preso l'esperienza con filosofia e senso dell'umorismo e ha dichiarato di voler nuovamente tentare l'avventura in deltaplano, anche perché non si è potuto godere il primo volo.

L'errore commesso dall'istruttore è di tipo elementare, ha dichiarato all'agenzia Keystone-ATS Christian Boppart, presidente della Federazione svizzera di volo libero (FSVL). La prima lezione di deltaplano spiega come agganciare se stessi e il proprio passeggero. "Non ho mai visto una cosa del genere", ha aggiunto. La federazione è in contatto col pilota, ma eventuali sanzioni possono essere decise solamente dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). Il portavoce Christian Schubert ha spiegato che l'autorità è venuta a conoscenza dell'episodio solamente grazie al video, poiché non esiste obbligo di segnalazione. Il caso potrebbe sfociare nel ritiro della licenza. Non è chiaro se sia stata inoltrata anche una denuncia penale. Fino ad ora, alla polizia cantonale bernese non ne sono giunte, hanno dichiarato le autorità.

