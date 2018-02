Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 febbraio 2018 16.37 09 febbraio 2018 - 16:37

Dramma in una casa monofamiliare a Rüti bei Büren (BE): nel villaggio situato tra Bienne e Soletta la notte scorsa sono state ritrovate gravemente ferite due persone, una donna e un uomo. Quest'ultimo è morto il pomeriggio seguente all'ospedale.

I primi elementi dell'inchiesta lasciano presagire un delitto relazionale, comunicano oggi la polizia cantonale bernese e il Ministero pubblico del Giura bernese-Seeland, precisando che attualmente non ci sono indicazioni in merito all'intervento di terze persone.

La polizia è stata allarmata poco dopo mezzanotte per un uomo ferito in modo grave in una casa a Rüti bei Büren. I soccorsi giunti sul posto hanno scoperto all'interno dell'abitazione anche una donna gravemente ferita. I due sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale, dove l'uomo è morto nel pomeriggio.

Per quanto riguarda l'identità delle due persone ci sono "indizi concreti", si legge nella nota. L'identificazione formale della vittima non è tuttavia ancora stata effettuata. La polizia cantonale ha aperto un'inchiesta sotto la direzione del Ministero pubblico regionale.

