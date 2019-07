Questa mattina a Kirchberg, nel canton Berna, una fattoria è stata completamente distrutta da un incendio. Secondo quanto comunicato dalla polizia, nessuno è rimasto ferito.

I soccorsi sono stati avvertiti attorno alle 03:15. Quando i pompieri sono arrivati sul posto, la fattoria era già avvolta dalle fiamme e non è stato possibile salvarla.

Tutte le persone che si trovavano nell'edificio sono uscite in tempo e non hanno riportato conseguenze. Anche gli animali sono stati messi al sicuro. Un'indagine è stata avviata per chiarire le cause del rogo.

