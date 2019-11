Incendio ieri sera in una casa unifamiliare di Bremgarten (BE), pochi chilometri a nord di Berna. Le fiamme sono divampate nelle cantine poco prima delle 20.00: l'intervento dei pompieri ha permesso di evitare che il rogo si propagasse ai piani superiori.

Due persone sono state sottoposte a controlli sul posto, una per sospetta intossicazione, riferisce la polizia cantonale in un comunicato odierno. I danni non sono ancora quantificati ma stando alle forze dell'ordine appaiono ingenti. La causa del sinistro non è ancora nota.

