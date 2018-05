Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

14 maggio 2018 - 15:55

Ottantaquattro inquilini sono stati sfollati e 49 sono stati ricoverati stamane all'ospedale per sospetta intossicazione da fumo dopo lo scoppio di un incendio nel palazzo in cui abitavano a Brügg, alle porte di Bienne nel canton Berna.

L'incendio è scoppiato per ragioni non ancora chiarite nelle prime ore del mattino al pian terreno del palazzo di 11 piani, indica in una nota la polizia cantonale, avvertita verso le 04.40. Gli oltre 60 pompieri intervenuti hanno impiegato circa due ore, fin verso le sette, prima di averlo sotto controllo e lo hanno poi spento.

Tutte le 84 persone che si trovavano nel palazzo sono state tratte in salvo e hanno ricevuto assistenza dal personale di diverse ambulanze intervenute sul posto. Fra le 49 persone ricoverate in ospedali delle vicinanze per un controllo (sull'esito di quest'ultimo la polizia non ha fornito informazioni) c'erano anche nove bambini.

Alcuni appartamenti non sono più abitabili, ha reso noto la polizia nel pomeriggio, aggiungendo che per gli inquilini interessati sono stati trovati alloggi provvisori. Un'inchiesta è in corso per chiarire le cause del sinistro.

