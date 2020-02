Una grave incidente, forse causato da un veicolo che viaggiava in contromano, si è verificato questa mattina sulla A6. Immagine d'archivio.

Una grave incidente, forse causato da un veicolo che viaggiava in contromano, si è verificato questa mattina sulla A6 in territorio di Rubigen (BE). Un persona è rimasta gravemente ferita e diversi veicoli sono stati coinvolti.

Una portavoce della polizia cantonale ha confermato all'agenzia Keystone-ATS notizie pubblicate da "20 Minuten" sull'auto in contromano. Non è però chiaro se tale veicolo abbia effettivamente provocato l'incidente.

La tratta della A6 fra Muri e Kiesen è stata chiusa ed è stata allestita una deviazione.

