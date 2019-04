Un automobilista è morto la scorsa notte in un incidente ad Adelboden, nell'Oberland bernese. Lo indica oggi la polizia cantonale, precisando che la strada tra la località sciistica e Frutigen è rimasta chiusa per diverse ore.

Stando ai primi accertamenti della polizia e della Procura regionale dell'Oberland, stamane poco prima delle 4.00 la vettura guidata dall'uomo - che circolava da Adelboden in direzione di Frutigen - è uscita di strada in una curva. L'auto ha urtato un altro veicolo parcheggiato a lato della carreggiata, ha proseguito la corsa finendo contro un muro di contenimento in legno e si è infine rovesciata.

Prontamente accorsi sul luogo dell'incidente i soccorsi hanno solo potuto constatare la morte dell'automobilista. Sebbene la vittima non sia stata ancora formalmente identificata, vi sono indicazioni concrete sulla sua identità.

