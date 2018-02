Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 febbraio 2018 14.25 24 febbraio 2018 - 14:25

In una collisione fra due auto avvenuta questa mattina a Oberwil im Simmental (BE) cinque persone sono rimaste ferite, una in modo grave. Immagine d'archivio.

In una collisione fra due auto avvenuta questa mattina a Oberwil im Simmental (BE) cinque persone sono rimaste ferite, una in modo grave. Per quest'ultima è stato necessario il trasporto in ospedale in elicottero. Ferito anche un cane.

Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, un'automobilista 60enne grigionese ha perso il controllo del veicolo nell'affrontare una curva ed ha invaso la corsia opposta andando a colpire un altro mezzo.

La 60enne è rimasta gravemente ferita, e anche la passeggera 33enne e un cane hanno subito lesioni. Gli occupanti dell'altro veicolo, un 43enne e due bambini, se la sono cavata con ferite leggere. La strada è rimasta chiusa per tre ore.

Neuer Inhalt Horizontal Line