17 luglio 2018 12.47

Sono stati dimessi 17 dei 19 militari rimasti feriti ieri mattina in un incidente stradale a Linden, nel canton Berna.

Due loro colleghi rimangono in ospedale, uno in condizioni definite "critiche", l'altro perché ha riportato la frattura dello sterno, indica in una nota diramata oggi il Dipartimento federale della difesa (DDPS).

Il ferito più grave, con lesioni alla testa, è l'autista del camion Iveco su cui viaggiavano i militari, ribaltatosi per ragioni ancora da accertare su un prato adiacente alla strada mentre era diretto dalla piazza d'armi di Jassbach, nel comune di Linden, verso Thun per un addestramento di tiro.

Sull'autocarro, scrive il DDPS, viaggiavano 16 reclute, un soldato e due quadri (sottufficiali). Il conducente gravemente ferito, ricoverato a bordo di un elicottero, aveva concluso la sua istruzione quale autista e durante la sua 16esima settimana di scuola reclute era impiegato a favore della scuola GE 64.

Le famiglie dei militari coinvolti nell'incidente e dei colleghi della scuola GE 64 continuano ad essere assistiti dagli elementi "care" dell'esercito, aggiunge il Dipartimento della difesa. L'incidente è oggetto di un'inchiesta della Giustizia militare.

