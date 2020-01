Questa mattina una neonata abbandonata, in condizioni critiche a causa del freddo, è stata trovata da un passante nella località bernese di Därstetten. La piccola è stata immediatamente elitrasportata in ospedale.

L'identità della neonata e la sua provenienza non sono ancora state chiarite, si legge in un comunicato della polizia cantonale. Il passante ha notato la piccola alle 07:35 in una stanza pubblicamente accessibile di un deposito per la manutenzione.

Secondo quanto fino ad ora emerso la bambina è stata probabilmente abbandonata subito dopo la nascita. Le autorità invitano i parenti, e in particolar modo la madre, a mettersi in contatto con loro. Questo anche per conoscere eventuali problemi medici. La polizia chiama all'appello eventuali testimoni.

Neuer Inhalt Horizontal Line