Non ce l'ha fatta il 18enne vittima il 20 maggio di un gravissimo incidente sul lavoro in un'azienda di Herzogenbuchsee, nel canton Berna: il giovane, che era stato rimasto intrappolato sotto una pressa, è deceduto in ospedale nella notte fra sabato e domenica.

Le sue condizioni erano subito apparse critiche e il ricovero era avvenuto in elicottero, ricordano la polizia cantonale e il competente ministero pubblico in un comunicato odierno. Spetterà a un'inchiesta determinare le cause della tragedia.

