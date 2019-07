Anche in futuro, dopo il risanamento completo, la piscina pubblica del "Marzili" di Berna continuerà a riservare uno spazio per sole donne, il cosiddetto "Paradiesli".

È uno dei desideri espressi dai fruitori dei bagni in un sondaggio online, che terminerà il 3 di agosto, al quale hanno già partecipato oltre 800 persone, si legge in una nota odierna delle autorità cittadine. Un gruppo di affezionate ha lanciato addirittura una petizione affinché quest'area riservata rimanga.

L'eliminazione di questo spazio off-limits per gli uomini non è stato mai preso in considerazione, hanno assicurato le autorità. Insomma, le donne che vogliono uno spazio tutto per loro possono tirare un sospiro di sollievo.

L'intero complesso del Marzili deve essere completamente ammodernato, specie l'area ristoro, gli spogliatoi, i sanitari e le vasche. Gli ultimi lavori in tal senso risalgono oramai a quasi cinquant'anni fa.

Prima però di concedere il credito di studio da 5,2 milioni di franchi, la città ha voluto raccogliere il parere dei residenti. Seguirà poi ancora in agosto una serata informativa.

Nel 2020, la popolazione dovrà poi esprimersi sul credito per i lavori, il cui inizio è previsto per il 2023. Il risanamento dovrebbe essere eseguito a tappe, sfruttando i periodi di chiusura dello stabilimento.

