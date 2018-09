Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 settembre 2018 18.28 06 settembre 2018 - 18:28

La polizia è intervenuta in forze oggi pomeriggio a Finsterhennen, villaggio di neppure 600 abitanti nel Seeland bernese.

Stando a vari media, le forze dell'ordine supponevano che un uomo si fosse trincerato in casa, a seconda della fonte per evitare uno sfratto forzato o per impedire una messa all'asta giudiziaria della sua abitazione. In casa non è stato trovato nessuno. È stata sequestrata un'arma.

Non vi sono elementi per ritenere che la persona, attualmente ancora ricercata, possa essere pericolosa, ha detto a Keystone-ATS il portavoce della polizia cantonale Dominik Jäggi, indicando che nessuno si trovava tra le mura domestiche.

L'intervento delle forze dell'ordine è stato richiesto da autorità chiamate a far rispettare una "misura d'esecuzione", ha riferito, rifiutando di fornire altre precisazioni in nome della protezione della sfera privata. All'arrivo sul posto, alle 11.00, la pattuglia ha chiesto rinforzi perché la situazione è parsa "molto torbida". "La persona residente nella casa non ha potuto essere contattata e tutto era chiuso", ha detto Jäggi a 20 Minuten. Il consistente dispiego di forze è iniziato verso mezzogiorno. La casa è stata perquisita da specialisti, che hanno sequestrato un'arma.

Secondo i media sono intervenuti almeno 30 poliziotti. Vari agenti erano pesantemente armati e disponevano di giubbotti antiproiettile, ha osservato un fotografo di Keystone-ATS giunto sul posto nel pomeriggio. La strada davanti all'edificio è stata sbarrata e i rappresentanti dei media sono stati allontanati. Sempre secondo i media, unanimi, nella casa risiede un uomo molto attivo in società di tiro.

Neuer Inhalt Horizontal Line