I due co-presidenti dei Giovani UDC bernesi Nils Fiechter e Adrian Spahr sono stati condannati oggi dal Tribunale regionale di Berna-Mittelland per discriminazione razziale.

Ai due è stata inflitta una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere con la condizionale: per il primo di 3300 franchi e per il secondo di 3600.

I due democentristi avevano diffuso sui social network una caricatura intitolata "Eleggere candidati giovani UDC - Evitare piazze di transito per zingari" prima delle elezioni cantonali del marzo 2018.

L'illustrazione mostrava in particolare uno Svizzero vestito con un costume tradizionale che si tappa il naso davanti a un mucchio di spazzatura accanto a un insediamento di roulotte. Sull'immagine figurava anche l'appello seguente: "Diciamo 'no' ai luoghi di transito per zingari stranieri".

Contro questa affermazione l'associazione sinti e rom Svizzera (VSRS) aveva poi sporto una denuncia penale perché - a suo avviso - l'inserzione ledeva la norma penale contro il razzismo. Tale richiesta era stata sostenuta anche dall'Associazione per i popoli minacciati.

La sentenza può ancora essere impugnata.

