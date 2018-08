Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2018 20.41 30 agosto 2018 - 20:41

Un migliaio di persone hanno manifestato questa sera davanti a Palazzo federale in segno di protesta contro il programmato trasferimento degli studi radiofonici della SSR da Berna a Zurigo.

I dimostranti si sono detti contrari alla centralizzazione dei media nella città sulla Limmat sottolineando l'importanza di un paesaggio mediatico diversificato.

Il sindaco di Berna Alec von Graffenried ha in particolare detto che "i piani della SSR conducono in un vicolo cieco". Con il trasferimento degli studi tutti sarebbero perdenti, in primo luogo la stessa SSR. Berna, ha aggiunto, è al centro della Svizzera e da questa città si ha una visione d'insieme dell'intero paese.

La dimostrazione è stata indetta da giornalisti della SSR e di altri media bernesi, con il sostegno dei sindacati, della città e del cantone di Berna.

Il possibile trasloco a Zurigo dello studio radiofonico bernese della Schwarztorstrasse è stato annunciato lo scorso 4 aprile dalla SSR, che dalla concentrazione immobiliare si aspetta notevoli risparmi. Una decisione definitiva circa il trasferimento è attesa a breve.

Neuer Inhalt Horizontal Line