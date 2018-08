Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 agosto 2018 - 15:22

Un base jumper britannico è morto ieri a seguito di una caduta a Mürren, in territorio del comune di Lauterbrunnen (BE). L'uomo, un 44enne, è stato ritrovato già privo di vita dai soccorritori.

Lo sportivo si era recato, in compagnia di altre persone, alla base di partenza denominata "Nose 3", dalla quale si è lanciato poco prima delle 14.30, informa un comunicato. Per ragioni sconosciute, ha però urtato una parete rocciosa, restando poi agganciato a un promontorio.

Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del cittadino britannico. La polizia bernese ha aperto un'inchiesta per far luce sull'accaduto. Il sito di Mürren è conosciuto in tutto il mondo per la pratica di sport estremi.

