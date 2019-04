Un vasto traffico di droga è stato smantellato dalla polizia bernese, che ha anche arrestato due uomini. Nel corso delle indagini, durate diversi mesi, sono stati sequestrati più di nove chili di eroina a Ipsach, per un valore di mercato vicino al milione di franchi.

Nell'ambito della perquisizione nel comune vicino a Bienne, avvenuta a metà dello scorso dicembre sulla base di osservazioni e inchieste precedenti, sono pure state rinvenute diverse migliaia di franchi in contanti, si legge in un comunicato odierno congiunto della polizia cantonale e del Ministero pubblico del Giura bernese-Seeland.

Le due persone finite in manette sono un albanese di 51 anni e un macedone di 57. Entrambi si trovano tuttora in detenzione, dopo aver parzialmente ammesso il loro coinvolgimento.

I due sono sospettati di essersi procurati una grande quantità di eroina e di averla tagliata. In seguito l'avrebbero rivenduta, principalmente nelle regioni del Seeland e dell'Emmental, per un periodo di svariati mesi, viene indicato nella nota. Ora dovranno rispondere delle loro azioni davanti alla giustizia per gravi infrazioni della legge sugli stupefacenti.

Neuer Inhalt Horizontal Line