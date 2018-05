Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 maggio 2018 15.59 09 maggio 2018 - 15:59

Un masso di quasi 400 tonnellate è stato spostato oggi di 2,5 metri nel comune di Muri, presso Berna, per permettere di prolungare l'uscita dell'autostrada da Thun.

I progetti iniziali prevedevano già lo spostamento della pietra, ma le enormi dimensioni della stessa sono emerse solo dopo averla dissotterrata tutta, informa un comunicato odierno dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Non è quindi stato possibile svolgere l'operazione solo con delle autogrù. Per questo motivo oggi un'azienda specializzata ha svolto il lavoro con macchinari particolari e si è potuto anche pesare la pietra, che con 373 tonnellate è una tra le più grandi del cantone. Il masso non è stato fatto a pezzi perchè si tratta di una testimonianza della storia geologica della zona.

Neuer Inhalt Horizontal Line