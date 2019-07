Un pullman con a bordo una settantina di giovani è stato fermato ieri a Münsingen dalla polizia cantonale bernese mentre percorreva l'autostrada in direzione di Berna.

Da un controllo eseguito sull'automezzo con targhe estere è stato constatato un problema al sistema frenante di una ruota, risultato completamente fuori uso.

Il conducente è stato denunciato e il mezzo ritirato dal traffico. Per i passeggeri è stata trovata una sistemazione provvisoria per la notte e un mezzo alternativo per proseguire il viaggio, si legge in una nota odierna delle autorità.

